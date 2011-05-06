Янукович позаботился о Луценко: письмо жены отправил в ГПУ

По поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА письмо адвокатов Игоря ФОМИНА и Владимира ОРЛОВА, а также жены экс-министра внутренних дел Ирины ЛУЦЕНКО, относительно ситуации, сложившейся вокруг содержания Юрия ЛУЦЕНКО в СИЗО, направлено в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой изучить обстоятельства, изложенные в листе, и срочно дать обоснованный ответ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Президент Украины считает, что следствие должно неуклонно соблюдать законодательные и процессуальные процедуры, не нарушать конституционные права Ю.ЛУЦЕНКО.

Президент также обратил внимание Генеральной прокуратуры на необходимость быстрого реагирования на обращение граждан, в соответствии с требованиями закона о доступе к публичной информации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 мая, адвокаты экс-министра внутренних дел и его жена направили Президенту обращение, в котором просят В.ЯНУКОВИЧА как гаранта соблюдения конституционных прав вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг содержания Ю.ЛУЦЕНКО в СИЗО. Адвокаты настаивают, что Ю.ЛУЦЕНКО незаконно содержится в СИЗО.

"Такое состояние правосудия, а точнее - его отсутствие, вынудило Юрия Витальевича прибегнуть к крайнему шагу – объявить голодовку. На сегодняшний день его голодовка продолжается 15 дней. С 1 мая в связи с резким ухудшением здоровья ЛУЦЕНКО Юрия Витальевича администрация СИЗО начала его принудительное кормление. Вместе с тем, резкое похудание более чем на 17 кг, появление высокого уровня ацетона в организме, проблемы с давлением и дальнейший отказ принимать пищу составляют очевидную угрозу не только для здоровья, но и для жизни нашего подзащитного. По состоянию на 5 мая Ю.ЛУЦЕНКО объявил об отказе от принудительного кормления. Он готов к применению силы в отношении него", - сообщают адвокаты.

Адвокаты напоминают, что дважды обращались к генеральному прокурору Украины и следователю, в производстве которого находится уголовное дело. В своих обращениях защита отказалась от дальнейшего ознакомления с материалами уголовного дела и просила немедленно изменить Ю.ЛУЦЕНКО меру пресечения на другую, не связанную с лишением свободы.