Тимошенко: большинство людей понимают, что их грабят

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что лишь совместными действиями оппозиция и граждане Украины могут противостоять всем антинародным планам действующей власти.

Об этом она заявила сегодня на встрече с жителями села Солнечное Сумской области, сообщает персональный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Сейчас большинство людей в стране понимают, что попали в тупик, что их грабят, и все задают вопрос, что делать в этой ситуации и как остановить процесс разрушения страны. Есть три пункта плана, что делать. Каждый всеми силами должен не допустить принятия решений, которые они хотят принять по пенсионной реформе, по Налоговому кодексу, по всем реформам, которые связаны с трудовым законодательством, по земле, по монополиям. Мы с вами должны не допустить, чтобы они сворачивали ваши возможности и ваши доходы", - сказала лидер «Батьківщини».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, совместные усилия политических сил и гражданского общества могут стать залогом успешного развития страны в будущем. "Это возможная и невозможная борьба по всем фронтам, в каждом селе, районе, городе, в том числе и в Верховной Раде, то есть нужно избираться, а для этого нужно объединяться. Это второе, что нужно сделать, - быть вместе, - убеждена лидер партии "Батьківщина". - Если мы не будем вместе, то они по одному нас разорвут и сделают бессильными».

«У страны есть шанс, есть выборы - это октябрь 2012 года, но надо все сделать, чтобы полтора года не допустить издевательства над страной. Все в ваших силах. Помните, АЗАРОВ сказал взять лопату и что-то копать - то ли капусту, то ли картофель, он сам не разобрался, но ему опасно такие лозунги провозглашать, потому что если люди действительно возьмут в руки лопаты, то властям будет нехорошо", - добавила она.