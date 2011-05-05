11 ветеранов войны получили квартиры в Киеве

Сегодня глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов вручил ордера на получение новых помещений одиннадцати инвалидам Великой Отечественной войны I группы.

«В канун большого праздника от себя лично и всех киевлян желаю вам крепкого здоровья, долголетия и искренне благодарю за ту Победу, которую вы и ваши фронтовые друзья добыли для нас. Сегодня мы имеем приятную возможность вручить вам ордера на получение долгожданного жилья», – цитирует Александра Попова пресс-служба КГГА.

Кроме того, председатель КГГА отметил, что для поддержки и чествования ветеранов войны городская власть запланировала провести достаточно много мероприятий. Так, кроме официальных торжеств и праздничных программ, столичная администрация предусмотрела финансовую помощь этим категориям киевлян и организовала приобретение путевок на оздоровление ветеранов войны и труда, детей войны.

«Мы выделили свыше 13 миллионов гривен на выплату материальной помощи нашим ветеранам и на приобретение для них путевок. Ко дню Победы почти 105 тысяч ветеранов войны и жертв нацистских преследований получат средства за счет городского бюджета в размере от 100 до 1500 гривен каждому, и почти 800 человек улучшат свое здоровье в санаторно-курортных заведениях», – подчеркнул Александр Попов.

Также глава Киевской городской государственной администрации посетил ветеранов войны, которые находятся на лечении в городском клиническом госпитале инвалидов Великой Отечественной войны вручил им подарки от столичной власти.

Поздравляя ветеранов с грядущим праздником, Александр Попов отметил, что город делает много для того, чтобы сегодняшний день для каждого из них был лучшим. Да, за счет городского бюджета было приобретено стоматологическое оборудование для заведения, персональные радионаушники, посуда и тому подобное. Кроме того, решен вопрос бесплатного слухового протезирования ветеранов Великой Отечественной войны.