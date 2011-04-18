Lamborghini погибшего нардепа двигался со скоростью 200 км/час?

Автомобиль погибшего в Киеве в дорожно-транспортном происшествии народного депутата Николая ЛИСИНА двигался со скоростью около 200 км/час.

Об этом говорят свидетели ДТП, пишет газета «Сегодня».

«Это случилось около двух часов ночи, точнее в 1.50, – рассказал газете сотрудник заправки, где случилась авария. – Он ехал со Столичного шоссе. Скорость, конечно, была приличной, около 200 км/час, думаю. Я видел, как машину несет на заправку, там автомобиль снес два фонарных столба. Один из них отбросило метров на 50. Второй проткнул машину между водительским и пассажирским сиденьями. Я подбежал к авто, начал вытягивать мужчину из салона. Как оказалось, жить ему оставалось считанные секунды, он даже не успел ничего сказать, хотя что-то пытался вымолвить... Уже потом, когда приехала милиция, «скорая», мы узнали, что это народный депутат».

По словам собеседника газеты, в это время машин на трассе практически не было: «Запаха алкоголя от него тоже я не слышал...».

В администрации заправки говорят, что авария могла произойти из-за того, что «Ламборджини» Н.Лисина подрезало другое авто или, может, депутат с каким-то водителем устроили гонки.

Как сообщал УНИАН, депутат Н.ЛИСИН (1964 года рождения) погиб в Киеве ночью 16 апреля. По данным милиции, он, двигаясь на автомобиле "Lamborghini gallardo", по неизвестным причинам совершил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль, потеряв управляемость, выехал на зеленую зону, где наехал на рекламную конструкцию АЗС. От полученных травм Н.Лисин скончался на месте происшествия.

Милиция возбудила уголовное дело по факту гибели Н.Лисина в ДТП. Дело возбуждено согласно ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющие транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения).