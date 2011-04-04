Кравчук не думает, что Янукович затаил зло на Кучму

Бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает возбуждение уголовного дела против своего преемника Леонида КУЧМЫ попыткой нынешнего Президента Виктора ЯНУКОВИЧА начать демонтаж кланово-олигархической системы.

Об этом он сказал в интервью “Украинской правде”.

Л.КРАВЧУК отметил, что не верит в правдивость тезиса, что дело против Л.КУЧМЫ – это месть В.ЯНУКОВИЧА за то, что Л.КУЧМА не разогнал Майдан-2004 и не сделал ее Президентом. “Я в это не верю. Я был на совещании в Конче-Заспе, когда в ноябре 2004 года решался вопрос относительно Майдана. Виктор Федорович, получив решение ЦИК об избрании Президентом, официально на заседании сказал: "Мне надо уже заступать в должность". На что КУЧМА ответил, что надо сначала пройти все процедуры согласно закона, обнародовать решение Центризбиркома, и только после этого оно вступит в силу. На это действительно Виктор Федорович сказал: "В стране должен быть порядок, и если ЦИК объявил Президента, то нынешняя власть должна обеспечить выполнение этого решения". То есть он сказал, с моей точки зрения, правильно. Но ситуация была очень сложная...”, – рассказал Л.КРАВЧУК.

Он добавил, что этот разговор происходил “на повышенных тонах”. “КУЧМА сказал: "Я не буду давать директиву применять силу. Но если ты уже избран Президентом, и пока являешься премьер-министром - действий!", – пересказал Л.КРАВЧУК.

Отвечая на вопрос, что все же В.ЯНУКОВИЧ мог “затаить зло на КУЧМУ”, Л.КРАВЧУК сказал: “Я не думаю, что ЯНУКОВИЧ – такой недальновидный и неопытный человек, что он может затаить на КУЧМУ зло. Моя теория заключается вот в чем. Вспомните, как пришел ГОРБАЧЕВ и начал перестройку. Прошло некоторое время, я помню, мы стоим с ГОРБАЧЕВЫМ в его кабинете, он мне говорит: "Как вы считаете, почему перестройка не идет?". Я говорю: "Михаил Сергеевич, пока мы не сломаем систему, система съест все, что вы сделаете". Вот и я воспринял настоящий акт по отношению к КУЧМЕ как попытку ЯНУКОВИЧА начать демонтаж кланово-олигархической системы, которую за 20 лет создали в Украине. Вы слушали пленки МЕЛЬНИЧЕНКО? Разве там речь идет только о Гонгадзе? Если признали их подлинность, то посмотрите - сегодня на высоких должностях находятся очень многие фигуранты записей. Они рекомендовали КУЧМЕ, как собирать деньги, или как забирать акции...”, – сказал Л.КРАВЧУК.

“Я поставлю себя на место ЯНУКОВИЧА - мне надо от этих людей избавиться, пленки признаются действительными, я приглашаю к себе каждого из них и говорю: "Сам уйдешь в отставку, как делают на Западе?", – добавил он.

Отвечая на вопрос, от кого именно хочет избавиться В.ЯНУКОВИЧ, ведь на пленках фигурируют и премьер-министр Николай АЗАРОВ, и председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, Л.КРАВЧУК напомнил: “Там на пленках слышны голоса десятков людей. Но я не знаю, хочет ли ЯНУКОВИЧ лишиться АЗАРОВА. По моему мнению, АЗАРОВ – прекрасный экономист”.