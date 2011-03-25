На Европейской площади - митинг участников АвтоМайдана

Еще около 50 автомобилей предпринимателей из Западной Украины прибыли на митинг на Европейскую площадь Киева в рамках акции «Автомобильный марш протеста по Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, на площади сейчас находятся около 80 автомобилей – участников АвтоМайдана.

После того, как все участники протестного автопробега, как из Восточной, так и из Западной Украины, собрались перед “Украинским домом”, начался митинг предпринимателей.

Сейчас на Европейской площади в акции протеста принимают участие около 500 предпринимателей и их сторонников.

Также в митинге принимают участие депутаты от БЮТ, Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, Михаил ВОЛЫНЕЦ, некоторые другие политики и общественные деятели.

Как сообщал УНИАН, Всеукраинский автомобильный марш протеста стартовал 21 марта одновременно с Запада и Востока Украины - из Львова и Луганска. В Киеве на Европейской площади они проведут общий митинг-протест под лозунгом: «Отбери у олигархов Украину, верни ее гражданам!».

Своей акцией участники автопробега призывают защитить Конституцию, прекратить экономические репрессии и социальные эксперименты под видом реформ, создать условия для развития предпринимательства и экономики Украины.