МИД настойчиво рекомендует украинцам уехать из Ливии

Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует украинским гражданам, которые находятся в Ливии, покинуть территорию этого государства в связи со сложной ситуацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, по убеждению МИД, в соответствии с проведенным министерством и дипломатическими учреждениями Украины в разных странах мира анализом. ситуация в Ливии достаточно долгое время будет характеризоваться как представляющая угрозу гражданам Украины в Ливии.

«Учитывая существующие угрозы для жизни и безопасности граждан Украины и несмотря на желание наших соотечественников, МИД настойчиво рекомендует гражданам Украины принять решение и в ближайшее время покинуть территорию Ливии, воспользовавшись возможностями, которые предоставляет Государство Украина», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

По его словам, если украинцы решат остаться на территории Ливии, несмотря на настойчивые рекомендации МИД, Украина не сможет гарантировать их безопасность, учитывая те события, которые происходят в этой стране.

«Учитывая непростую ситуацию в этой стране, мы призываем граждан Украины осознавать те опасности, которые существуют, обращаться в Посольство Украины в Ливии и в Департамент консульской службы МИД Украины», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Как сообщал УНИАН, с середины февраля в Ливии продолжается народное восстание против лидера страны Муамара КАДДАФИ, который руководит государством свыше 40 лет. Ливия фактически разделилась на подконтрольный М.КАДДАФИ Запад и Восток, который удерживают вооруженные силы повстанцев.

По состоянию на 14 марта с территории Ливии было эвакуировано 434 гражданина Украины.

18 марта Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая предусматривает введение запрета на полеты ливийской авиации, требует от сторонников и противников лидера страны М.КАДДАФИ немедленного прекратить огонь, а также разрешает мировому сообществу принять все необходимые меры для недопущения насилия в отношении мирного населения Ливии. В эти меры входит нанесение ударов с воздуха по лояльным к М.КАДДАФИ силам, однако исключается ведение наземных военных операций.

С 19 марта силы международной коалиции в составе нескольких стран НАТО бомбардируют позиции войск лидера Ливии М.КАДДАФИ.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины подготовлены самолеты Ил-76МД и Ан-26 “Вита” к выполнению гуманитарной миссии по эвакуации граждан Украины из Ливии. Завершается подготовка к походу большого десантного корабля “Константин Ольшанський” Военно-Морских сил ВСУ в Ливию с целью эвакуации украинцев.