Урок «правоведения» от Януковича: на Бюджетный Кодекс можно не обращать внимания?

Общенациональная казна, как выяснилось, наполняется такими темпами, что уже пора вносить изменения в государственный бюджет.

Поэтому Президент Украины Виктор Янукович, по сообщению его пресс-службы , отметил, «что изменения в бюджет можно вносить уже по результатам первого квартала 2011 года, не ожидая итогов полугодия». «Такую возможность, - читаем дальше на официальном Интернет-представительстве Президента - дают позитивные тенденции в экономике за первые месяцы этого года. Исходя из этих тенденций, можно прогнозировать, что доходная часть бюджета будет составлять свыше 300 миллиардов гривен, то есть, больше запланированного». А запланировали на этот год, как известно, 281 миллиард гривен доходов в государственный бюджет.

Казалось бы, только радоваться. Зима секвестра уступает место весне раздела бонусов. Экономика растет настолько мощно, что бюджет сподобился на премии уже по результатам двух месяцев. Даже в годы, когда экономика полнела от кредитных стероидов, сложно вспомнить, чтоб изменения в бюджет вносились на такой ранней стадии.

Поэтому инициатива Президента вызывает по меньшей мере удивление. По нескольким причинам.

1. Новый Налоговый Кодекс еще только должен заработать.

Львиная доля поступлений в бюджет за первые два месяца года – это обязательства, насчитанные по старому налоговому законодательству. Новый Налоговый Кодекс лишь начал действовать (а существенная часть его положений вообще будет активирована с 1.04.2011), то есть впереди еще – зона фискальной неопределенности. Доходный потенциал нового налогового законодательства начнет проявляться со второго квартала, потому победные реляции до той поры преждевременны. Если действительно имеет место перевыполнение, то рачительный хозяин, с которым так хочет ассоциироваться эта власть, не спешит его тратить.

2. Остается верить на слово.

При любом правительстве в Украине доступ к первичной фискальной информации ограничен. Год назад, когда правительство Азарова въезжало во властные кабинеты, сайт Казначейства на короткий период стал информационно насыщенным – только бы на контрасте продемонстрировать, насколько плохи дела были при Тимошенко. Теперь, как и раньше, информации о ситуации с бюджетом в пресс-релизах Казначейства столько же, сколько крабового мяса – в крабовых палочках.

Все сопоставления («доходов собрали на на 44,4% больше, чем за соответствующий период 2010 года») касаются прошлого года, а вот о перевыполнении бюджетной росписи на 2011 год почему-то не идет речи, хотя Президент утверждает о появлении сверхплановых доходов. Более того, за скобками остается ряд информационных показателей, без которых тяжело сложить комплексную картину состояния дел в закрытом на семь замков бюджетном королевстве. Расщедрился уже (или еще нет) на перечисление своих доходов в бюджет Нацбанк? Перевыполняется общий или специальный фонд? Какова ситуация с возмещением НДС? (ведь чем меньше возмещаешь, тем более остается в бюджете доходов). А в таком специфическом источнике пополнения бюджета как «собственные поступления бюджетных учреждений» значатся или нет займы Укравтодора? (Украинский бухгалтерский парадокс – все заимствования службы дорог учитываются как доходы бюджета; чем больше берешь в долг – тем более оптимистичный у тебя отчет о выполнении бюджета).

3. А как там с пенсиями?

Чтобы у чиновников и Бюджетного Комитета не было иллюзий относительно того, как распределять доходы, которые так неожиданно нарисовались, Президент сразу очертил, куда эти средства должны быть направленые – «на строительство дорог, больниц, других социальных объектов, которые необходимы людям». Однако как быть с резонансным февральским заявлением Президента о том, что «на конец этого года средний размер пенсии должен составлять по меньшей мере 1380 гривен» и что «как только экономические показатели нам позволят, нужно поднимать размер пенсии»?

Президент еще раз подтвердил, что «экономические показатели нам позволяют», так почему же тогда эти средства направляют в бездонную финансовую пропасть Евро-2012, а не на дополнительный трансферт Пенсионному Фонду? Ведь для того, чтоб поднять среднюю пенсию со 1100 гривен, какой она была в октябре прошлого года, до обещанных Президентом 1380-ти, Пенсионному фонду своих сил не хватит, и без дополнительных инъекций из государственного бюджета не обойтись.

4. И как, собственно, быть с Бюджетным Кодексом?

Поскольку власть нам постоянно напоминает, что мы живем в правовом государстве и при диктатуре закона, мы убеждены, что этим постулатом руководствуется и она – от Президента до главы райгосадминистрации. Тогда как скрестить настоятельное требование Президента вносить изменения в бюджет-2011 на основании перевыполнения доходов со статьей 53 новой редакции Бюджетного Кодекса* – под которым, так сказать, еще не высохли чернила подписи Президента. Другими словами, изменения в бюджет, вызванные перевыполнением поступлений, можно вносить не раньше, чем по итогам трех кварталов, когда уже можно сделать обоснованные (а не поспешные как по итогам двух месяцев) выводы о динамике наполняемости бюджета. И при этом превышение должно достигать 15 процентов сверх плана.

(Юридически можно подискутировать, что предыдущая, 52-я, статья Бюджетного Кодекса делает возможным внесение изменений в бюджет «в случае отклонения оценки основных прогнозных макропоказателей». Однако это «отклонение», если такое имеет место, еще не было освящено Постановлением Кабмина, и появляется вопрос, зачем тогда вообще статья 53-я?).

Президент, возможно, и не знает о юридических тонкостях статьи 53 подписанного им Бюджетного Кодекса Украины, поэтому тем более внимательными должны были бы быть юристы и советники. А что касается тех же пока еще «5 млрд. гривен на развитие регионов – на строительство дорог, больниц, других социальных объектов, которые необходимы людям», то образцом, как их распределять должно было бы быть распоряжение Кабмина 98-р от 9.02.2011 «Об утверждении перечня объектов, которые финансируются в 2011 году за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие». Среди четырех местных бюджетов, которым посчастливилось в пределах этого постановления получить финансовую помощь центрального правительства, значится и городской бюджет Енакиево Донецкой области. Средства (10 млн. гривен) будут направлены на «канализационные сети и сооружения, реконструкцию фасадов жилых домов (утепление) и на информационно-технологический лицей Енакиевского городского совета (приобретение оборудования для оснащення).

Станислав Голубенко *

Статья 53. Перевыполнение поступлений Государственного бюджета Украины

1. Факт перевыполнения поступлений государственного бюджета признается на основании официальных выводов Министерства финансов Украины относительно выполнения Государственного бюджета Украины по итогам трех кварталов в случае превышения показателей поступлений государственного бюджета, учтенных в росписи государственного бюджета на соответствующий период, более чем на 15 процентов. Такие выводы подаются Верховной Раде Украины до 15 октября текущего года. { Часть первая статьи 53 с изменениями, внесенными законом N 2592-VI ( 2592-17 ) от 07.10.2010 }

2. Кабинет Министров Украины на протяжении двух недель со дня объявления отмеченных официальных выводов обязан подать Верховной Раде Украины соответствующий проект закона о внесении изменений в закон о Государственном бюджете Украины. При этом поступления государственного бюджета, которые превышают учтенные в законе о Государственном бюджете Украины соответствующие показатели, направляются на реализацию приоритетных инвестиционных программ (проектов), одобренных в установленном законодательством порядке, и осуществление мероприятий, связанных с проведением социальных реформ.