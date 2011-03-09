Королевская не верит, что гаишники и медики перестанут брать взятки

Для борьбы с коррупцией необходимы радикальные хирургические методы, а не «законодательные витамины». Так прокомментировала глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия Королевская обсуждаемый в парламенте законопроект о борьбе с коррупцией в эфире программы «Точка зору» на Первом национальном телеканале.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что именно тотальная коррупция является причиной низкого уровня жизни украинцев, низких пенсий в нашей стране, постоянных колебаний цен на продукты питания. «У нас 50% экономики страны находится в тени. За последние полгода желание делать свое дело, проявлять инициативу у людей снизилось до минимума, и причина этого - тотальная коррупция. Не случайно 58% украинцев заявляют о том, что дают взятки. В прошлом году объем взяток достиг полутора миллиарда гривень. Власти борются не с причиной, а со следствием, поэтому никаким специальным антикоррупционным законом, как бы его не называть, решить проблему невозможно», - заявила народный депутат.

«Разве после этого закона ГАИшники на дорогах перестанут брать взятки? Или в разрешительных центрах перестанут за справки с людей собирать деньги? Может быть, у нас заработает медицина, и люди перестанут постоянно носить в больницу деньги? Нет, не перестанут, потому что без ликвидации центров коррупции, без перезагрузки системы власти, мы ничего не добьемся», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, антикоррупционный закон, голосование за который проходит в Верховной Раде, является скорее витаминной профилактикой против коррупции. «Для борьбы с коррупцией нужны радикальные хирургические методы, а не «законодательные витамины» и рассказы о том, как это поможет побороть колоссальную коррупционную составляющую», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава парламентского комитета считает, что кроме доходов и расходов чиновников нужно декларировать расходы и доходы членов их семей. «Без этой нормы, которая позволяет полностью контролировать доходы и расходы всего состава семьи, будет принят абсолютно технический закон. Главное сегодня, чтобы уже принятые законы начали работать. Мы имеем огромное количество прекрасных законов, которые автоматически минимизируют уровень коррупции в стране. Только они, к сожалению, нивелируются подзаконными актами, которые сводят к нулю эффект от законов», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, пока бизнес и власть являются сиамскими близнецами - никаких изменений не будет. «Мы видим, что творится с ценами на бензин. При этом в стране работает компания, которая имеет льготный режим налогообложения на ввоз нефтепродуктов, которая, по оценкам специалистов, заработала за последние полгода 330 миллионов долларов. Эти деньги не поступили в бюджет. Другой пример: в ручном режиме создается компания, которая выигрывает львиную долю квот на продажу зерна за границу. После этого цена на муку в магазинах вырастает в полтора раза, и мука пропадает из продажи. Это все - связка власти и бизнеса. До тех пор пока у нас бюджет будет распределяться в ручном режиме - останется человеческий фактор и возможность коррупционных действий», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.