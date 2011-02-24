В Тернополе муниципальную милицию переименовали в полицию

Тернопольский городской совет переименовал управление муниципальной милиции в управление муниципальной полиции.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня депутатами в связи с протестом прокурора.

В управлении муниципальной полиции оставили те же функции, что и у предыдущего – его работники будут следить, в частности, за недопущением самозахватов земельных участков, за соблюдением перевозчиками правил безопасности перевозки пассажиров, порядка земельных работ на территории города и наличием соответствующих ордеров-разрешений, законности снесения зеленых насаждений, порядка установления малых архитектурных форм и наличия паспорта малой архитектурной формы у физических и юридических лиц, порядка сбора средств за парковку автомобильного транспорта в специально выделенных местах, правил выгула собак в установленных местах, правил пребывания несовершеннолетних в вечернее и ночное время в общественных местах.

Сейчас продолжается отбор работников в управление, из 16-ти человек личного состава уже есть 9.

«Все спецсредства, которые предусмотрены законом, у работников управления будут. Оно начнет действовать уже с завтрашнего дня», - сказал во время сегодняшней пресс-конференции мэр Тернополя Сергей НАДАЛ.

Как сообщал УНИАН, в январе 2011 года Тернопольский городской совет утвердил положение об управлении муниципальной милиции городского совета.

В начале февраля начальник областного управления милиции Федор БОРТНЯК отметил, что муниципальная милиция не предусмотрена законом «О милиции», соответственно, на ее создание должна отреагировать прокуратура.

Вскоре прокуратура Тернополя опротестовала решение городского совета о создании муниципальной милиции.

В горсовете объясняли, что проблема заключалась исключительно в названии, следовательно, обещали ее изменить.