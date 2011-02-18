Яценюк говорит, что только в Донецке хотят закрыть 4 школы

Народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК обратился к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ с требованием не допустить закрытия общеобразовательных школ в Донецкой области. Об этом говорится в его депутатском запросе, который сегодня был зачитан председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ.

А.ЯЦЕНЮК в запросе к Н.АЗАРОВУ сообщает, что вопреки Конституции и законам в отдельных регионах Украины ограничивается доступ к образованию. В частности, к лидеру партии «Фронт Змін» с просьбой не допустить закрытия школ обратились родители и ученики школ № 2 и № 84 в Донецке, № 27 в Торезе, № 19 в городе Горняк, № 45 в Макеевке, Дружковского детского дома-интерната и Центра украинской культуры им. Леси Украинки в пгт Северное.

В обращении к генпрокурору А.ЯЦЕНЮК сообщает о попытках безосновательного закрытия школ № 2, № 108 и № 111 в Донецке. Он отмечает, что “на родителей и учеников, которые учатся в указанных школах, оказывается давление – их побуждают перейти в другие школы”. “Кроме того, в школе с украинским языком обучения № 108 не проводится набор учеников в 10-й класс, а в школе № 111 проводятся мероприятия по переводу детей в другую школу”, - отмечает А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркивает, что родители школьников неоднократно обращались в органы в сфере образования и просили не допустить закрытия школ, однако надлежащего реагирования со стороны должностных лиц так и не получили. «Такие действия уполномоченных органов государственной власти не только свидетельствуют о грубом несоблюдении норм Конституции и законов Украины, которые гарантируют доступность образования, но и прямо нарушают Закон Украины «Об обращении граждан», - отмечает А.ЯЦЕНЮК.

Лидер партии «Фронт Змін» призывает премьер-министра не допустить закрытия школ и заведений культуры, а генпрокурора - провести проверку приведенных фактов, и в случае выявления нарушений принять соответствующие меры прокурорского реагирования.