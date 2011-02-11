Лавринович прогнозирует, что уволят больше 30% чиновников

Число уволенных в результате административной реформы чиновников может превысить ожидаемые 30%.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина» сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

«Это не тот случай, когда, как в 2005 году, 22 тысячи работников потеряли работу, потому что имели другие взгляды и неосторожно поддерживали какую-либо политическую силу или политика. Сейчас речь идет о принципиально другом: как оптимизировать функции. Функциональное разделение является краеугольным камнем реформы. Поэтому даже высококвалифицированные работники, если их функция уже не нужна, вынуждены переквалифицироваться. Какое именно количество потеряет работу? Индикативная цифра названа в указе Президента – 30%. Но, учитывая аналитические материалы наших специалистов, а также экспертов из стран Европейского Союза и Северной Америки, вырисовывается несколько иная цифра. Не исключено, что вследствие наведения функционального порядка количество сокращений может превысить 30%», – сказал он.

Министр подчеркнул, что если под словом «чиновник» понимать всех государственных служащих, то в Украине их пока около 300 тысяч, а если сюда добавить служащих, работающих в системе Министерства внутренних дел и налоговой службы, то это около 370 тысяч. Если учесть и служащих органов местного самоуправления – это еще почти 100 тысяч, отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

«Вообще в этом деле есть над чем поработать отдельно. У нас сегодня есть несколько десятков тысяч государственных служащих, у которых никогда не было функций и задач государственной службы», – добавил министр.