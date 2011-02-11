"Репортеры без границ" возмущены решениями ГПУ по делу Гонгадзе

«Репортеры без границ» возмущены последними решениями Генеральной прокуратуры в расследовании уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом идет речь в переданном УНИАН пресс-релизе Международной правозащитной организации «Репортеры без границ».

"С самого начала все расследование выглядело так, как будто оно проводилось с целью дать возможность высшим должностным лицам и политикам избежать причастности к преступлению", - отмечается в пресс-релизе. В частности, по мнению "Репортеров без границ", сейчас целью следствия является "возложить всю вину на бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко, который погиб при таинственных обстоятельствах в 2005 году, и бывшего руководителя службы внешнего наблюдения МВД Алексея ПУКАЧА".

"Желание защитить высших политических лидеров, которые, скорее всего, и отдали приказ уничтожить Гонгадзе, отражается в непоследовательности и противоречиях, в которых сейчас погрязла Генеральная прокуратура, ответственная за расследование", - отмечается в пресс-релизе.

Одним из последних примеров этого, по мнению "Репортеров без границ", является решение Печерского райсуда г. Киева от 31 января, который признал законным закрытие Генпрокуратурой уголовного дела против А.ПУКАЧА в части обвинения его в заказном убийстве журналиста Г.Гонгадзе.

Представители международной организации напомнили, что адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявила: «Таким образом, выйдет, что крайним останется ПУКАЧ, а привлекать кого-то как заказчика не придется, как бы, за их отсутствием».

По данным адвоката, теперь А.ПУКАЧ пытается дать задний ход и убедить следствие, что смерть Гонгадзе была несчастным случаем, и что он не планировал убивать журналиста, даже несмотря на то, что он получил соответствующий приказ.

В.ТЕЛИЧЕНКО подчеркивает вопиющую непоследовательность в заявлениях прокурора, отмечается в пресс-релизе. С одной стороны, прокурор заявляет, что А.ПУКАЧ убил Г.Гонгадзе по приказу Ю.Кравченко и других заказчиков. С другой - он заявляет, что убийство не было заказным. Адвокат также обращает внимание на задержку с определением вины других высокопоставленных должностных лиц, упомянутых в признаниях А.ПУКАЧА. «Если доверять показаниям ПУКАЧА относительно Кравченко, то почему не доверять показаниям ПУКАЧА относительно других высокопоставленных должностных лиц?», - заявила В.ТЕЛИЧЕНКО телеканалу ТВі. «Было постановление, которым следователь отказал в возбуждении уголовного дела в отношении этих лиц, не увидев в их действиях состава преступления. Это постановление ГПУ отменила сама, после того как мы его обжаловали, еще до суда. С того времени уже минуло три месяца. Этих трех месяцев было достаточно для того, чтобы, по крайней мере, определиться есть или нет состава преступления в действиях этих высокопоставленных должностных лиц и возбудить против них уголовное дело или отказать в его возбуждении», – убеждена адвокат.

“Через десять лет после ужасного убийства Гонгадзе расследование начинает развиваться в неприемлемом направлении”, - отметили «Репортеры без границ». Они выразили обеспокоенность «очевидной нехваткой беспристрастности в решениях, которые принимаются Генеральной прокуратурой», и призвали украинскую власть «взяться за эту проблему – и таким образом, показать, что не власть является источником проблемы».

Как сообщал УНИАН, 31 января Печерский районный суд Киева признал законным постановление Генпрокуратуры о закрытии уголовного дела в отношении А.ПУКАЧА в части обвинения в заказном характере убийства журналиста Г.Гонгадзе.

Комментируя решение суда, В.ТЕЛИЧЕНКО сказала: "К сожалению, суд повторил ошибку прокуратуры, которая утверждает, что А.ПУКАЧ действовал, выполняя приказ Кравченко (экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко - УНИАНА) и других не установленных лиц, но не видит в этом заказного характера убийства".

Ранее В.ТЕЛИЧЕНКО и потерпевший Алексей ПОДОЛЬСКИЙ просили суд отменить постановление о закрытии уголовного дела в отношении А.ПУКАЧА в части обвинения в заказном характере убийства Г.Гонгадзе.

7 февраля В.ТЕЛИЧЕНКО подала жалобу в Апелляционный суд Киева на постановление Печерского райсуда столицы, которым было признано правомерным закрытие обвинения экс-генералу МВД А.ПУКАЧУ в части совершения убийства Г.Гонгадзе по заказу.