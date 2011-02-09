Верховный комиссар ОБСЕ пообещал вступиться за украинцев в России

Верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам национальных меньшинств Кнут ВОЛЛЕБЕК обещает выразить российской власти свою обеспокоенность относительно систематических нарушений прав украинцев в России.

Как сообщает пресс-служба «Нашей Украины», об этом идет речь в ответе К.ВОЛЛЕБЕКА на обращение председателя политического совета партии «Наша Украина» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО относительно систематических нарушений прав украинцев в России.

В своем письме комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств заверил, что очень внимательно наблюдает за процессами, связанными с соблюдением прав украинского меньшинства в Российские Федерации, и доносит свою обеспокоенность российской власти.

«В 2009 году я провел исследование образовательной ситуации с украинским меньшинством в России, что осуществлялось одновременно с исследованием образовательной ситуации русского меньшинства в Украине. Рекомендации доклада содержат конкретные шаги для улучшения доступа и качества многоязыкового образования для украинской этнической общины, а также других национальных меньшинств. Я надеюсь достичь последующего сдвига в воплощении этих рекомендаций российскими образовательными властями в этом году. Я также донес выводы и рекомендации исследования как украинскому, так и российскому правительствами, и призвал их обнародовать», - отмечается в письме К.ВОЛЛЕБЕКА.

Он заверил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, что, безусловно, принимает во внимание все вопросы, изложенные в письме председателя политсовета «Нашей Украины», и просит его продолжать информировать о соответствующих процессах, связанных с правами украинского меньшинства в Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 26 января В.НАЛИВАЙЧЕНКО обратился с письмом к Верховному комиссару Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по делам национальных меньшинств К.ВОЛЛЕБЕКУ, в котором призвал его обратить внимание на ситуацию, сложившуюся с нарушением прав украинской общины в России.

В письме он выразил исключительную обеспокоенность ситуацией, которая сложилась с правами украинцев в России, привел конкретные примеры притеснений, а также обратил внимание на необходимость соблюдения Россией своих международных обязательств, закрепленных международными и двусторонними украинско-российскими межгосударственными соглашениями.