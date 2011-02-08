В русскоязычной версии вывески на здании парламента Крыма слово «Рада» заменили на «Совет».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Русское единство», не уточнив дату таких изменений.

«Смена вывески на русском языке на здании крымского парламента, где слово «Рада» заменено словом «Совет», появление названия «Верховный Совет Автономной Республики Крым» на официальном сайте парламента, появление депутатских значков со словом «Верховный Совет» - это шаги, которые можно приветствовать», - говорится в пресс-релизе.

Лидер крымской организации «Русского единства» Андрей КОЗЕНКО выразил надежду, что в этом году название «Верховный Совет» появится и в нормативно-правовых актах на русском языке, принимаемых крымским парламентом.

По его мнению, с восстановления имени парламента Крыма «должно начаться восстановление крымской автономии».

«Надеюсь, новый состав Верховного Совета Крыма продолжит начинания по укреплению крымской Конституции, автономии будет предоставлено право законодательной инициативы, появится возможность расширить полномочия и решить вопрос об одноканальном бюджете, а также, в дополнение Конституции Крыма, - возможность подписания договора о разграничении полномочий между Киевом и Крымом, центром и автономией», - сказал А.КОЗЕНКО.

Вывеска перед входом в крымский парламент установлена на трех языках: крымскотатарском, украинском и русском.

Представитель парламента автономии подтвердил УНИАН смену таблички, отметив, что она производилась «в начале года» по решению парламента Крыма.

Как сообщал УНИАН, депутаты Крыма в феврале 2010 года заявили о намерении официально именовать парламент АРК на русском языке не «Верховной Радой», а «Верховным Советом». Депутаты обратились к Верховной Раде Украины с просьбой внести изменения в статью 136 Конституции, сменив название парламента автономии.

«До принятия Конституции Украины 1996 года высшим представительским органом автономии являлся Верховный Cовет Крыма. Именование использовалось на русском языке в нормотворческой деятельности институтов власти различных уровней и во всех сферах общественной жизни, - говорилось тогда в пояснительной записке. - Согласно официальному переводу на русский язык Конституции в разделе X было зафиксировано наименование представительского органа автономии как "Верховная Рада Автономной республики Крым", хотя отдельный законодательный акт Украины о переименовании Верховного Cовета Крыма в Верховную Раду Крыма не принимался».