Анна Герман советует Ющенко ущипнуть себя

В митинге сторонников коалициина Майдане Независимости приняли участие народные депутаты и лидеры партий, которые входят в большинство Верховной Рады V созыва .

Народный депутат Анна Герман, цитируя стихотворениеи Лины Костенко "Багдадський злодій літо вкрав" (в переводе - "багдадский вор лето украл"), обвинила "воровку" (давая возможность публике догадаться, кого она имеет в виду) в том, что она хочет украсть "наше лето": "Мы не имеем награбленных миллионов, мы должны целый год тяжело работать, а чтобы тяжело работать, нам нужно летом набраться сил, оздоровить своих детей. А она хочет испортить нам лето выборами".

Со сцены Майдана регионалка посоветовала Президенту "одной честной рукой ущипнуть себя за другую честную руку и проснуться".