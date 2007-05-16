Крещатик перекрыт: бело-голубые проводят митинг
16:04, 16 мая 2007Общество
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На Майдане около 7 тысяч людей
Около семи тысяч сторонников коалиции проводят митинг на Майдане Незалежности в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, они, как и раньше, держат флаги Партии регионов, СПУ и КПУ, а также государственные флаги Украины.
Сейчас дорожное движение по Крещатику в районе Майдана Незалежности перекрыто. Митинг начался с концерта, а затем был продолжен выступлениями представителей разных регионов Украины, которые поддерживают коалицию.
В митинге участвуют лидеры партий, входящих в коалицию, в частности, со сцены выступает лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.
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