Крещатик перекрыт: бело-голубые проводят митинг

Около семи тысяч сторонников коалиции проводят митинг на Майдане Незалежности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, они, как и раньше, держат флаги Партии регионов, СПУ и КПУ, а также государственные флаги Украины.

Сейчас дорожное движение по Крещатику в районе Майдана Незалежности перекрыто. Митинг начался с концерта, а затем был продолжен выступлениями представителей разных регионов Украины, которые поддерживают коалицию.

В митинге участвуют лидеры партий, входящих в коалицию, в частности, со сцены выступает лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.