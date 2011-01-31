Герман решила сгладить конфликт с Табачником?

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН заявляет, что подготовленный Министерством образования и науки, молодежи и спорта законопроект о высшем образовании нуждается во всенародном обсуждении.

Об этом А.ГЕРМАН заявила в комментарии корреспонденту УНИАН.

“У нас есть дискуссия (с министром образования, науки, молодежи и спорта Дмитрием ТАБАЧНИКОМ - УНИАН). Есть разные подходы к концепции реформ в образовании. Я думаю, что нужно провести всенародное обсуждение, заслушать на Общественном гуманитарном совете имеющиеся концепции и прийти к общему решению”, - сказала А.ГЕРМАН.

Она, в частности, отметила, что предложенные реформы не должны привести к повышению оплаты за обучение. “И мы, действительно, не можем принимать решения, которые будут ограничивать студенческое самоуправление и занижать статус или рейтинг ведущих украинских высших учебных заведений”, - отметила также А.ГЕРМАН.

По ее словам, “это нормально, когда высказываются разные мнения”. “Например, у нас в парламенте зарегистрирован законопроект Юрия МИРОШНИЧЕНКО, который также концептуально отличается от того, что предлагает Д.ТАБАЧНИК. Поэтому нужно спокойно все это рассматривать, спокойно принимать решение, такое, которое было бы выгодно, в первую очередь, студентам, вузам, и которое направлено на выполнение президентской программы, цель которой - вывести ряд украинских высших учебных заведений в список самых рейтинговых в мире”, - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, в прошлую пятницу в телеэфире Анна ГЕРМАН заявила, что концепция реформ, которую предлагает министр образования Дмитрий Табачник, не будет поддержана Президентом Украины Виктором Януковичем.

Она даже добавила, что "готова была бы сегодня оставить все свои полномочия и пойти на свободные журналистские хлеба или стать безработной, только для того, чтобы министром образования был кто-то другой".

"Никогда Могилянская академия, Острожская академия не прекратят быть университетами только потому, что делается такая концепция, чтобы университет Поплавского был университетом, потому что там много студентов, а академия Могилянская была лицеем. Этого президент никогда не допустит. На каждого Табачника есть в Украине Президент", - заявила ГЕРМАН.