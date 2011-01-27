Янукович встретился с принцем

Член британской королевской семьи Герцог Йоркский Принц ЭНДРЮ заявляет, что готов содействовать развитию и активизации отношений его государства с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сегодня в Давосе.

«У меня есть большой интерес к Украине, потому что многие британские компании заинтересованы в развитии и активизации экономического сотрудничества с украинской стороной, особенно в отрасли сельского хозяйства и пищевой промышленности», - сказал Принц ЭНДРЮ, который также имеет статус специального представителя Великобритании по вопросам международной торговли и инвестиций.

Принц ЭНДРЮ заверил Президента Украины в своей готовности содействовать развитию украинско-британского сотрудничества. При этом он отметил, что у него есть планы посетить Украину в конце мая – начала июня текущего года.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что будет рад встретиться с высоким представителем Великобритании в Киеве.