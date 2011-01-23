Кто представлял Украину на инаугурации Лукашенко

На инаугурации Александра Лукашенко Украину представлял посол Роман Бессмертный. Как сообщили в украинском МИД, Киев принял во внимание бойкот инаугурации со стороны ЕС, однако экономические связи с Минском важнее.

Украина не будет прибегать к резким шагам в отношениях с Беларусью, поскольку, в отличие от стран ЕС, Киев имеет намного более тесные экономические связи с Минском, сказал в интервью Deutsche Welle директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин. По его словам, в настоящее время в Украине не идет речь о санкциях против Беларуси, как к этому призывают страны Евросоюза. В то же время украинская сторона не разделяет подход белорусской власти к отношениям с оппозицией и в этом Александру Лукашенко целесообразно было предпринять шаг навстречу оппозиционерам, чтобы снять обеспокоенность, которая есть в ЕС, отметил Волошин.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Украину на инаугурации белорусского президента представлял посол в Минске Роман Бессмертный. «В политическом плане мы не будем предпринимать никаких резких шагов. Антибелорусских настроений в Украине ни на уровне элит, ни на уровне общества нет. Но в то же время мы не можем игнорировать факт, что выборы в Беларуси международными организациями признаны не соответствующими демократическим стандартам. И в принципе уровень нашего присутствия на инаугурации сам за себя говорит», - сказал Олег Волошин. На вопрос Deutsche Welle, поступало ли приглашение на инаугурацию Лукашенко украинскому президенту или премьеру, или в адрес руководства Верховной Рады, Волошин ответил, что не может предоставить такую информацию.

В отношениях с Беларусью Украине придется балансировать между собственными экономическими интересами и позицией Евросоюза и России относительно отношений с Минском, считает политолог Александр Палий. «Украинско-европейским отношениям навредит не столько сотрудничество с Минском (так как это по большей части экономическое сотрудничество), сколько внутреннее уменьшение свободы слова в самой Украине. То есть наше уподобление Беларуси в политической системе, которое становится все более очевидным», - считает Палий.

В канун Нового года президент Янукович поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах вслед за руководством России и главой российской православной церкви Кириллом. Об этом сообщили в администрации президента Беларуси. Впрочем, информацию об этом пресс-служба украинского президента не распространяла. Напомним, после выборов 19 декабря за решеткой остаются десятки белорусских оппозиционеров, которые принимали участие в акциях протеста против фальсификации выборов.

