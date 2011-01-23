Янукович обещает усилить связь науки и бизнеса

Украина учтет лучший опыт американской “Силиконовой долины” и российского “Сколково”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в своем выступлении на торжественном собрании по случаю Дня Соборности Украины.

Он заверил, что первоочередные усилия государства должны быть направлены на качественное обновление производственных мощностей и инфраструктуры страны.

«Наша цель – системная модернизация страны, повышение ее конкурентоспособности в посткризисном мире», - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что власть продолжит создавать условия, при которых инвестиции в обновление производства были бы выгодны.

«Мы усилим связь науки и бизнеса, образования и производства. В Украине будет положено начало национальным проектам в поддержку инновационного производства. Будут созданы условия для реализации проектов в сфере альтернативной, в частности восстановительной энергетики», - отметил он.

Также Президент заверил, что государство будет обеспечивать активную поддержку экономической деятельности, в частности, это помощь в поиске перспективных контрактов, это система страхования экспортных операций и распространение информации об инвестиционных возможностях в Украине.

«Отдельное внимание – на импорт. Там, где это возможно и целесообразно, мы будем стимулировать импортозамещение», - подчеркнул он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что к европейскому Чемпионату по футболу 2012 года будет подготовлена обновленная транспортная инфраструктура: новые автомобильные и железнодорожные пути, аэропорты, станции метро.

«Инновации, инвестиции в человеческий капитал и инфраструктуру обеспечат появление новых рабочих мест, создадут основу для постоянного роста зарплат и пенсий, то есть улучшат жизнь и благосостояние людей», - отметил Президент.

Также В.ЯНУКОВИЧ напомнил о планах власти относительно пакета социальных реформ.

«Прежде всего, это пенсионная реформа. Наша задача заключается в том, чтобы эти изменения происходили безболезненно для людей. Мы дадим людям соответствующую компенсацию, и, во-вторых, мы не допустим роста безработицы», - отметил он.

По словам главы государства, учитывая уроки экономического кризиса 2008-2009 годов, в Украине будет принята Государственная программа занятости населения на ближайшее десятилетие.

В.ЯНУКОВИЧ рассказал, что повышение качества медицинского обслуживания, введение страховой медицины на основе современного европейского опыта будет включать в себя повышение доступности и качества медицинских услуг, увеличение веса профилактических мероприятий, уменьшение коррупции в этой важной сфере.

«На очереди – продолжение реформы жилищно-коммунального хозяйства. Качество жилищно-коммунальных услуг будем повышать, люди будут платить исключительно за те услуги, которые предоставляются», - пообещал Президент.

«Задачи, которые стоят перед нами на пороге 20-й годовщины независимости, трудны и ответствены. Ответственность за будущее Украины в это критическое время лежит на каждом из нас», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.