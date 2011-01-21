Во Львове создана Группа "22 января"
20:59, 21 января 2011Политика
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"Нынешнее положение - колониальное"
Накануне Дня Соборности во Львове создана новая политическая инициатива - Группу «22 января».
Как сообщил УНИАН один из участников Группы «22 января» Роман СЕНИШИН, такая общественная структура необходима, чтобы объединить движением снизу патриотические партии и организации в имя построения Украинского самостоятельного соборного справедливого государства.
Нынешнее положение Украины в Группе «22 января» оценивают как "колониальное".
На сегодня в Группу входят представители 8 политических партий и 4 общественных организаций.
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