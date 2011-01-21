Нардеп требует уволить посла Украины в России

Народный депутат из фракции “БЮТ-Батьківщина” Андрей ШКИЛЬ предлагает Верховной Раде принять обращение к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ относительно увольнения Владимира ЕЛЬЧЕНКО с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Российской Федерации.

Как сообщается на официальном сайте ВР, соответствующий проект обращения зарегистрирован в парламенте 20 января.

Как сообщал УНИАН, также вчера А.ШКИЛЬ внес на рассмотрение ВР проект постановления о заслушивании в парламенте отчета министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО относительно преследования российской властью Библиотеки украинской литературы в Москве, Объединения украинцев России и ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев России.

Справка УНИАН. 23 декабря 2010 года отдел борьбы с экстремизмом МВД РФ во время обыска изъял из Библиотеки украинской литературы в Москве более 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы. Работники милиции в электронном каталоге набрали слово "национализм", и изъяли все издания, в которых было выявлено это слово.

24 декабря посол Украины в РФ В.ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что книги из библиотеки изъяты в рамках уголовного дела по факту распространения экстремистской литературы.

26 декабря директор библиотеки Наталия ШАРИНА сообщила, что после этого библиотека опечатана и закрыта. По ее словам, 24 декабря в библиотеке состоялся второй обыск, в результате которого были изъяты жесткие диски с компьютеров, а также читательские билеты.

12 января в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Библиотека украинской литературы в Москве полностью возобновила работу в обычном режиме.

13 января министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ заявил, что МИД России заинтересовано в работе Библиотеки украинской литературы в Москве.

14 января в Библиотеке украинской литературы в Москве состоялся третий обыск, в ходе которого был изъят сервер, директора избил сотрудник милиции.

16 января В.ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что ситуация вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве будет окончательно урегулирована в ближайшее время.

Ранее, 24 ноября 2010 года, решением Верховного суда России был удовлетворен иск Министерства юстиции РФ, которое требовало роспуска Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНКА УР) в связи с "выявлением нарушений в хозяйственной деятельности". Кроме того, иск Минюста РФ базировался на жалобе активиста фонда "Отчизна" Николая ЖУРАВЛЕВА, который заявлял, что ФНКА УР "ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию".

19 января 2011 года главный редактор информационного портала Объединения украинцев России Виктор ГИРЖОВ сообщил, что Министерство юстиции РФ на 31 января 2011 года запланировало процедуру закрытия Объединения украинцев России "по той же схеме, как перед тем закрывали Федеральную национально-культурную автономию России".