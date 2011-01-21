В одесский офис Партии регионов бросили бутылку

Сегодня утром в Одессе неизвестный злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью в офис городской организации Партии регионов, который находится на улице Прохоровской, 18.

В Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в области УНИАН подтвердили факт хулиганства. Как рассказал руководитель ЦОС Виктор МИРОШНИЧЕНКО, «пока на месте происшествия работают специалисты-взрывотехниками, которым не удалось установить содержимое бутылки, которая после броска в окно не воспламенилась».

Сейчас сотрудники милиции ведут опрос местных жителей, на месте работают эксперты.

Что касается возможных исполнителей неудавшегося «теракта», то ответственность за него, по словам В.МИРОШНИЧЕНКО, взяла доселе неизвестная в Одессе организация.

«Мы, антиглобалисты, берем ответственность за поджог офиса Партии регионов 20 января. Причина кроется в том, что эта партия установила диктатуру большого капитала и продолжает план «Ост» в отношении украинского народа, тем самым продолжая НКВДистские традиции предыдущей власти. Капиталисты хотят превратить нас в рабов, они повышают искусственно цены, лишают людей возможности иметь хлеб насущный».

Кроме того, авторы заявления заявили на сайте антиглобалистов о своем протесте в связи с репрессиями в отношении национального движения на территории Запорожья.

Напомним, это уже второй хулиганский акт, совершенный в Одессе против Партии регионов за последних полгода. Первый произошел накануне выборов в местные советы - в ночь на 20 сентября злоумышленник обстрелял офис областной организации Партии регионов, расположенный на улице Канатной, 1. Тогда при осмотре здания офиса ПР были обнаружены три пулевых отверстия в оконных стеклах и след от пули в стене.