Грач знает, где печать рескома, и требует опровержений

Народный депутат Украины Леонид ГРАЧ направил депутатское обращение главному редактору газеты "Голос Украины" Анатолию ГОРЛОВУ, в котором требует опровержения опубликованной в газете информации об утере печати и регистрационных документов Крымской республиканской организации Коммунистической партии Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Крымского рескома КПУ.

По данным пресс-службы, в газете "Голос Украины" №8(5008) от 18 января 2011 г. на стр. 4 была опубликована "неправдивая информация" о том, что "Утерянные печать Крымской республиканской организации Коммунистической партии Украины, Свидетельство о регистрации Крымской республиканской организации Коммунистической партии Украины от 21 апреля 1997 г. 37 9, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Крымской республиканской организации Коммунистической партии Украины АОО 4354591 (код ЕГРОПУ 19004383, место нахождение: просп. Кирова, 26, подъезд,1, г. Симферополь, АР Крым, 95011) считать недействительными".

Л.ГРАЧ требует "срочно дать опровержение и принести извинения перед коммунистами Крыма за распространение неправдивой информации".

"Данное объявление в газете "Голос Украины" не соответствует действительности, так как указанные регистрационные документы и печать Крымской республиканской организации Компартии Украины находятся у первого секретаря республиканского комитета Крымской республиканской организации Компартии Украины - ШТЕПЫ Н.П.", - говорится в обращении.

В случае отсутствия опровержения крымские коммунисты оставляют за собой право защищать честь и достоинство своей организации в судебном порядке, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президиум центрального комитета Компартии 16 декабря 2010 года постановил исключить Л.ГРАЧА из партии и фракции КПУ в Верховной Раде Украины, а также принял решение о роспуске крымского рескома. До избрания нового состава рескома руководство крымской парторганизацией поручено секретариату ЦК Компартии.

Эти решения последовали за решением внеочередного пленума рескома, избравшего 14 декабря главой комитета партии в Крыму Л.ГРАЧА, которого объединенный пленум ЦК и ЦКК КПУ 11 декабря освободил от этой должности с формулировкой "за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии".

Ранее Л.ГРАЧ критиковал КПУ за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.

Л.ГРАЧ руководил рескомом с сентября 1993 года.

15 января 2011 года Пленум Крымского республиканского комитета Компартии Украины избрал первым секретарем рескома Наталью ШТЕПУ, члена центрального комитета КПУ.