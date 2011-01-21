Версии событий в Макеевке от Тимошенко, коммунистов и кавказца

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко подозревает, что взрывы в Макеевке является политической технологией с целью отвлечь внимание населения.

Об этом Тимошенко сказала в интервью "Украинской правде", комментируя взрывы в Макеевке.

"В мире неплохо отработана технология, когда явные нелады действующей власти прикрывают непонятными взрывами. Ведь, когда сознание нации сосредоточивается на полном провале, то ее внимание пытаются отвлечь", - сказала Тимошенко.

"Не хотела чтобы мои прогнозы подтвердились, но подозрение у меня есть", - добавила она.

По данным donbass.ua, на который ссылается Лента.ру, теракты могло организовать руководство предприятия "Макеевуголь", возле здания которого произошел один из взрывов. Дело в том, что за день до происшествия были озвучены результаты проверки предприятия, выявившие недостачу на 227 тыс. долл. Взрыв, согласно этой версии, мог быть организован с целью уничтожить финансовую отчетность.

В свою очередь, представители Компартии Украины обвинили в терактах националистические движения, которые, по мнению коммунистов, пытаются таким образом дестабилизировать ситуацию в стране.

Тем временем, сообщила газета Сегодня, силовики воспользовались случаем "зачистить" рынки в Макеевке. С центрального рынка забрали в райотдел всех торговцев кавказской наружности. "Их опрашивают следователи, проверяют регистрацию", - сослалась газета на звонок от очевидца - азербайджанца по имени Джафар.

Как сообщил источник в МВД, взрывчатка из тех, которые используются в горном деле. Подобная уже не раз применялась в криминальных разборках.