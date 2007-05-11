В Секретариате Ющенко узнали, что Тимошенко собираются взорвать

Секретариат Президента имеет в своем распоряжении материалы, в которых расписаны схемы дестабилизации в обществе и схемы покушений на известных украинских политиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил руководитель Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Валерий ГЕЛЕТЕЙ.

По его словам, в последнее время в Украину прибыли криминальные авторитеты, которые имеют контакты с политтехнологами как украинскими, так и с зарубежными.

Как отметил В.ГЕЛЕТЕЙ, в этих записях (откуда они получены и от кого, он отказался сообщить) расписаны сценарии «некоторых событий и на несколько месяцев вперед».

Так, в частности, он проинформировал, что в полученных документах содержатся, в том числе, план нападения группы молодчиков в 2004 году на людей, которые находились под стенами ЦИК.

Кроме того, в документах указано, в частности, как, кто и когда должен был дестабилизировать взаимоотношения между лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО и членом “Нашей Украины” Петром ПОРОШЕНКО.

По словам В.ГЕЛЕТЕЯ, также в материалах расписаны пути передвижения Президента, его родственников, даты и места, когда глава государства будет осуществлять официальные поездки.

Также в документах содержатся планы подготовки покушений, в частности, на Ю.ТИМОШЕНКО - или путем взрыва, или другим способом.

Кроме того, в расписанных схемах четко указывается, кто, когда, каким образом и какую информацию должен выполнять.

По убеждению В.ГЕЛЕТЕЯ, опыт его работы в правоохранительных органах позволяет утверждать, что все эти схемы готовились на высоком профессиональном уровне.

По его словам, в документах также содержится информация о возможных покушениях на Юрия ЛУЦЕНКО и Давида ЖВАНИЮ, то есть, как объяснил он, стоит фамилия Ю.ЛУЦЕНКО, а напротив - вопросительный знак и крестик, или стоит фамилия Д.ЖВАНИЯ – и вопросительный знак и крестик.

Как отметил В.ГЕЛЕТЕЙ, в Секретариате Президента уже есть официальная информация относительно отдельных политтехнологов, которые после общения с криминальными авторитетами попадали на беседу «в высокие кабинеты». Каких именно, он также не уточнил.

По его информации, в полученных материалах содержатся определенные «советы» о подготовке и использования рейтингов политиков и опросов.

Как отметил В.ГЕЛЕТЕЙ, в полученных документах есть и много данных о бизнесе убитого в Киеве российского бизнесмена Максима Курочкина, при этом в контексте последнего встречается слово «дерибан».

Он также заметил, что фамилия Ю.ТИМОШЕНКО фигурирует практически на каждом третьем-четвертом листе материалов как фигурант номер один, как оппозиционный политик.

В контексте сказанного он отметил, что все эти материалы, часть из которых была найдена на отдельных малоизвестных интернет-сайтах, будут переданы в СБУ для того, чтобы та провела соответствующее расследование.

Говоря о Ю.ТИМОШЕНКО, он добавил, что имел с ней беседу по поводу полученной в отношении нее информации, и во время этого разговора она сообщила ему, что имеет практически такую же информацию, которую получила от других источников.