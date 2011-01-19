Организаторы акции ко Дню Соборности хотят посмотреть в глаза Могилеву

Координаторы Народного комитета защиты Украины (НКЗУ), которая является организатором киевского вече ко Дню Соборности Украины, отвергают обвинение в подготовке провокаций и кровопролития.

Об этом координатор НКЗУ Михаил РАТУШНЫЙ сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы заверяем, что организаторы акции не собираются осуществлять какие-либо провокации. Наверное, те, кто об этом заявляют, сами могут выступить в качестве провокаторов", - сказал он.

М.РАТУШНОГО поддержал правовед-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Владимир ВАСИЛЕНКО: "Насильственные действия - это исключено! Те заявления МОГИЛЕВА и Партии регионов направлены на то, чтобы запугать граждан Украины, направить их на неучастие в акции - власть боится массовых собраний граждан... Кровопролития никакого не будет - нами принимаются все меры, чтобы не было ни одной провокации. Если кто-то и планирует провокации, то это те, кто заявлял, что будет кровопролитие".

М.РАТУШНЫЙ добавил, что организаторы акции в пятницу, 21 января, планируют встретиться с министром внутренних дел Анатолием МОГИЛЕВЫМ.

"На встрече с господином МОГИЛЕВЫМ мы посмотрим ему в глаза и спросим, на основании чего он сделал выводы о кровопролитии", - отметил М.РАТУШНЫЙ.

В то же время он исключил, что милиция будет препятствовать перевозчикам доставлять людей из регионов для участия в акции.

"Практика показывает, что будет определенное препятствие, но ответственность за доставку людей берут политические силы, общественные организации, которые будут принимать участие в "Вече", - сказал М.РАТУШНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 4 января экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО призвала всех украинцев, которым не безразлична судьба страны, 22 января в Киеве отпраздновать День Соборности Украины.

14 января во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде глава МВД А.МОГИЛЕВ заявил, что в министерстве имеют информацию о том, что 22 января в Киеве планируется «кровопролитие». Министр отметил, что все нарушения будут фиксироваться, а виновные будут отвечать перед законом.

Ю.ТИМОШЕНКО и другие оппозиционные политики назвали провокацией властей заявление А.МОГИЛЕВА о возможности кровопролития во время празднования Дня Соборности.

Начало вече на Софийской площади столицы запланировано на 14.00.