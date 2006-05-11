Депутаты Киевского облсовета приостановили полномочия госадминистрации

Депутаты Киевского областного совета подавляющим большинством голосов приняли решение о приостановке действия решения Киевского областного совета от 12 июня 2002 года о делегировании полномочий областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сессией облсовета.

Как сообщил во время сессии председатель областного совета Владимир МАЙБОЖЕНКО, это решение принято с целью выяснения действительного положения дел в социально-экономическом развитии области. Данное решение не распространяется на осуществление облгосадминистрацией бюджетных мер.

Предусматривалось, что с информацией об этом на сессии должен был выступить председатель КОГА Евгений ЖОВТЯК, но поскольку он находится на больничном, то такая информация была предоставлена областному совету в письменном виде.

Депутаты обсудили состояние социально-экономического развития области.

Депутаты от фракций большинства – БЮТ и СПУ критически оценили положение дел в развитии Киевской области, в частности, речь шла о ситуации в агропромышленном комплексе, вопросах землеустройства.

По мнению некоторых депутатов, областная государственная администрация приняла ряд незаконных решений по проведению земельных аукционов. Сессия признала необходимым «проинформировать правоохранительные органы о выявленных фактах нарушений земельного законодательства».

По мнению депутатов от фракций Украинской народной партии, «Наша Украина», решение сессии о приостановке действия предыдущего решения о делегировании полномочий областной государственной администрации противоречит действующему законодательству и вызывает правовую коллизию.

В Киевском облсовете создана временная контрольная комиссия во главе с первым заместителем председателя облсовета Константином БОНДАРЁВЫМ.