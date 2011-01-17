Генпрокуратура возобновила досудебное следствие по делу Тимошенко

Генеральная прокуратура Украины возобновила досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному против экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО по факту нецелевого использования средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после очередного посещения Главного управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел.

«Генеральная прокуратура возобновила дело, возобновила досудебное расследование по деньгам Киотского протокола, так что сегодня я не знакомилась с делом. Я сегодня опять давала показания, были дополнительные вопросы следователя», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер сообщила, что во время допроса в Генпрокуратуре следователи задавали ей вопрос относительно использования экологических средств для выплаты пенсий и заработных плат в бюджетной сфере.

«Мой ответ был однозначным: я обеспечивала выплату пенсий и заработных плат, но деньги Киотского протокола – экологические деньги – все находятся и находились на спецсчете Министерства экологии и они не тратились», - добавила она.

По ее словам, следователи объяснили возобновление досудебного расследования возникновением дополнительных вопросов. «Возникли дополнительные вопросы, которые нужно следствию выяснить. Но, собственно, я и не возражала, потому что я ознакомилась с множеством законов, нормативных актов и я сегодня еще более подробно объяснила все свои действия, обосновала их позициями, которые отмечены в законах, в том числе в законе о госбюджете», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что необходимость возобновления досудебного расследования связана с тем, что следствие зашло в тупик. «Сейчас следствие и Генеральная прокуратура зашли в полный тупик, потому что ни состава преступления, ни события преступления, ни субъекта преступления нет. Безусловно, если бы был в стране нормальный суд, то в суд не с чем идти», - предположила она.