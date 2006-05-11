Президент прекратил полномочия Александра Третьякова

как члена наблюдательного совета ОАО "Ощадбанк"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прекратил полномочия члена наблюдательного совета открытого акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» Александра ТРЕТЬЯКОВА. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ Президент подписал 11 мая. Полномочия А.ТРЕТЬЯКОВА прекращены в связи с избранием его народным депутатом Украины. Как сообщал УНИАН, членом наблюдательного совета Ощадбанка А.ТРЕТЬЯКОВ был назначен 1 марта 2005 года.

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