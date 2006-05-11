Президент прекратил полномочия Александра Третьякова
18:38, 11 мая 2006Политика
488
как члена наблюдательного совета ОАО "Ощадбанк"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прекратил полномочия члена наблюдательного совета открытого акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» Александра ТРЕТЬЯКОВА.
Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ Президент подписал 11 мая.
Полномочия А.ТРЕТЬЯКОВА прекращены в связи с избранием его народным депутатом Украины.
Как сообщал УНИАН, членом наблюдательного совета Ощадбанка А.ТРЕТЬЯКОВ был назначен 1 марта 2005 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter