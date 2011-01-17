ГПУ предъявила обвинение офицеру, который торговал гроючим в Косово

Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение капитану Вооруженных сил Украины начальнику службы горюче-смазочных материалов украинского миротворческого контингента в Косово Республики Сербия.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, установлено, что в период с октября 2008 года до апреля 2009 года, находясь в составе украинского миротворческого контингента в Косово, офицер, злоупотребляя служебным положением, передал частной местной компании горючее в количестве свыше 1,2 млн. литров общей стоимостью свыше 627,5 тыс. евро, которое ввозилось на территорию Косово без уплаты соответствующих таможенных платежей для обеспечения миротворческих контингентов KFOR. За указанные действия капитан получил от представителя частной компании взятку в размере около 60 тыс. евро.

Офицер задержан. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.