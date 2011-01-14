Независимые профсоюзы предупредили Януковича об ответственности

Подписав Закон Украины «О социальном диалоге в Украине», Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ взял на себя главную ответственность за негативные для профсоюзного движения Украины последствия действия данного закона.

Об этом говорится в заявлении руководителей независимых всеукраинских профсоюзных объединений, текстом которого располагает УНИАН.

В заявлении сказано, что, подписав 11 января принятый Верховной Радой Украины 23 декабря 2010 года Закон Украины «О социальном диалоге в Украине», «глава государства не принял во внимание обращения к нему пяти независимых профсоюзных объединений страны от 3 января с призывом наложить на упомянутый закон вето и подать в Верховную Раду замечания к закону, которые бы, в случае их одобрения народными депутатами, способствовали, по нашему мнению, созданию в Украине действительно эффективной общенациональной системы социального диалога».

По мнению авторов заявления, упомянутый закон нарушает статью 36 Конституции Украины, в которой речь идет об уровнях права всех профсоюзов, а также ратифицированной Украиной Конвенции Международной организации труда №87 и Закон Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

«Мы предлагали Президенту Украины, - говорится в заявлении, - инициировать изменения в той части Закона Украины «О социальном диалоге в Украине», где речь идет об определении репрезентативности всеукраинских объединений профсоюзов. В частности, уменьшить минимальное количество членов для всеукраинских объединений со 150 до 100 тысяч; изменить термин «отрасль» на «вид экономической деятельности»; изъять из критериев репрезентативности на территориальном уровне процент от занятого населения; закрепить за Министерством юстиции полномочия по определению репрезентативности профсоюзов. Без таких изменений, - подчеркивают руководители независимых профсоюзов, - практика применения закона неминуемо приведет к манипуляциям, чиновническому произволу, субъективизму и, как следствие, к ограничению прав отдельных профсоюзов, а именно: участие в коллективных переговорах, делегирование представителей в Национальный трехсторонний социально-экономический совет, в органы управления фондами общеобязательного государственного социального страхования и другие трехсторонние органы социального диалога, участие в международных мероприятиях».

Заявление подписали: Михаил ВОЛЫНЕЦ - председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, Вячеслав РОЙ - председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины, Петр ПЕТРИЧЕНКО - генеральный секретарь Национальной конфедерации профсоюзов Украины, Григорий КАБАНЧЕНКО - заместитель председателя Национального форума профсоюзов Украины, Алексей КЛЯШТОРНЫЙ - сопредседатель Демократических профсоюзов Украины.