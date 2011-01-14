Пентагон опровергает сообщения из России о поставках оружия Грузии

Пентагон опровергает появившуюся в некоторых российских СМИ информацию о том, что США якобы пообещали поставить Грузии средства противовоздушной и противотанковой обороны.

"Сообщения в российской прессе касательно предполагаемой продажи оружия в Грузию являются ложной информацией", - сообщила РИА Новости представительница министерства обороны США.

Российские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах и военных кругах РФ сообщали, что поставки оружия на десятки миллионов долларов планируется осуществить через третьи страны. Более того, они сообщали, что соответствующие обещания были даны заместителем министра обороны США по вопросам международной безопасности Александром Вершбоу и сенатором-республиканцем Джоном Маккейном вице-премьеру, госминистру по вопросам евроинтеграции Грузии Георгию Барамидзе во время его визита в Вашингтон в конце прошлого года.