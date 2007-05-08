Яценюк назвал перспективы сотрудничества Украины с Канадой

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что Канада поддерживает Украину как в ее евроатлантической интеграции, так и в стремлении играть важную геополитическую роль как страны-миротворца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил журналистам, комментируя ход своего официального визита в Канаду.

В этом контексте он отметил военное сотрудничество, которое касается как адаптации украинских военнослужащих, так и их тренировки, – начиная с изучения языков, заканчивая профессиональным обучением.

В общем, по словам министра, украинская сторона считает перспективными направлениями украинско-канадского сотрудничества в оборонной сфере военно-медицинскую отрасль (в сентябре в 2007 г. запланировано проведение визита представителей медицинской службы Департамента национальной обороны Канады в Украину с целью учреждения сотрудничества в военно-медицинской области); экологическую безопасность; обезвреживание избыточных и устаревших боеприпасов.

Справка УНИАН. Сотрудничество в оборонной сфере между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Канады осуществляется на основе ежегодных планов. В 2004 был подписан первый план на 2005 год. Планом двустороннего сотрудничества на 2007 г. предусмотрено проведение 8 мероприятий – 6 в Украине и 2 в Канаде.

Вместе с тем, сотрудничество между оборонными ведомствами двух стран осуществляется в рамках Программы содействия образованию военных (МТАР), которая финансируется исключительно Министерством национальной обороны Канады (около 1 млн. канадских долларов ежегодно). Начиная с 1994 года по сей день, в рамках этой Программы языковую и профессиональную подготовку проходят офицеры вооруженных сил Украины.