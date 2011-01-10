Януковичу советуют извиниться перед греко-католиками за «пощечину»
Яценюк напомнил об обязанностях Президента
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен извиниться перед теми, кого обидел во время празднования Рождества Христово.
Об этом заявил народный депутат Украины, лидер “Фронту Змін” Арсений ЯЦЕНЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.
А.ЯЦЕНЮК заявляет, что действующая власть продолжает “раздирать Украину”. «То, что глава государства поздравил с Рождеством Христовым только православных, можно расценить как очередную попытку расколоть страну по конфессиональному признаку. Как пощечину миллионам всех других христиан - граждан Украины, которые празднуют приход Спасителя в мир по Юлианскому календарю, и которые также содержат эту власть своими налогами и, кстати, молятся за нее», - отметил он.
А.ЯЦЕНЮК напомнил, что традиционно все Президенты Украины, уважая всех верующих государства, в рождественские праздники посещали храмы всех основных конфессий страны. Однако нынешний глава государства, находясь на Западной Украине, где преобладает греко-католическое население, не только не посетил греко-католический храм, но даже не поздравил верующих этой Церкви с праздником.
Лидер «Фронту Змін» считает, что многочисленные попытки нынешней власти поставить одну Церковь над всеми другими “не только антиконституционная, но и абсолютно гиблая политика”. «Ни одна из Церквей Украины не объединяет свыше трети верующих, и каждая из них находится в меньшинстве в каком-то из регионов. Если нынешнее руководство страны собирается в этой стране жить, оно должно немедленно осознать, насколько самоубийственной может быть настрой одних верующих против других», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.
Он напомнил, что Украина очень непросто шла к преодолению вражды в отношениях между христианами. «Именно нашей стране на изломе 1980-1990-х годов пророчили самое масштабное в Европе столкновение на религиозной почве, поэтому единственно возможным и морально оправданным в украинской ситуации стало решение о равном отношении ко всем Церквям и религиозным организациям, имеющими давние традиции служения нашему народу, о проявлении к каждой из них глубокого и правдивого уважения”, - отметил он. По словам лидера “Фронту Змін”, “любые ревизии этого решения являются преступными и антигосударственными, поскольку разжигают вражду в стране и разрушают в ней гражданский мир».
А.ЯЦЕНЮК также напомнил Президенту Украины, что согласно Конституции он выступает от имени государства Украина. «Это не только право, но и обязанность. Обязанность, которая категорически исключает для главы государства демонстрацию исключительной преданности какой-то из Церквей и пренебрежение к другим. 24-я статья Основного Закона провозглашает равенство всех граждан Украины, несмотря на их религиозные и другие убеждения», - отметил он.
«Президент должен извиниться перед всеми, кого он обидел накануне и во время празднования Рождества Христово. Он должен безоговорочно отказаться от использования религиозных и национальных праздников как инструмента деления общества – такое святотатство практикуется только в странах, где внедрен режим апартеида», - подчеркнул лидер «Фронту Змін».
«Рекомендовал бы также главе государства прекратить игнорировать неоднократные просьбы членов Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций относительно встречи. Это позволит главе государства составить представление о существующих в Украине духовных и религиозно-социальных проблемах на основании мнений священнослужителей, которые представляют 95% всех религиозных общин страны, а не со слов зарубежных иерархов», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.