Избран председатель Ивано-Франковского облсовета

Председателем Ивано-Франковского областного совета избран представитель “Нашей Украины” Игорь ОЛИЙНЫК.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на первой сессии новоизбранного Ивано-Франковского облсовета во время тайного голосования за кандидатуру И.ОЛИЙНЫКА проголосовали 111 депутатов, 7 были против. Всего приняли участие в голосовании 118 депутатов, присутствующих на сессии.

Кандидатура председателя правления ОАО „Ивано-Франковскжилстрой”, члена НРУ И.ОЛИЙНЫКА была единственной, предложенной в бюллетене для тайного голосования.

Новоизбранный председатель облсовета принял присягу на Евангелии и Конституции Украины. В своей короткой речи И.ОЛИЙНЫК отметил, что намерен выполнять программу Президента Виктора ЮЩЕНКО „10 шагов навстречу людям” и призвал „перейти от политической борьбы к конкретному ежедневному труду”.

Также И.ОЛИЙНЫК предложил на сессии избрать своими заместителями трех человек. Сессия поддержала предложение председателя. В то же время прокурор области Николай ГОШОВСКИЙ сообщил депутатам, что это будет неправомерно, поскольку, в соответствии с законодательством, в областном совете избирается председатель и его заместитель. Поэтому он будет вынужден вносить протест на такое решение. Однако депутаты во внимание этого не приняли. И.ОЛИЙНЫК предложил избрать первым заместителем председателя облсовета Зиновия БЕРЕГОВСКОГО (НСНУ), заместителями - Остапа ДЗЕСУ (ПППУ) и Юрия РОМАНЮКА от БЮТ.

Эти фамилии включены в бюллетень для тайного голосования, которое состоится после перерыва, который сейчас продолжается.