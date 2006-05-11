Литвин заявляет о штурме гостиницы ”Киев”

Депутатская группа по подготовке первой сессии новоизбранной Верховной Рады продолжит работу 15 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил журналистам, что подготовительная группа взяла перерыв до понедельника до 11.00.

Как напомнил В.ЛИТВИН, сегодня на заседании подготовительной депутатской группы было утверждено положение о работе группы.

Этот документ требует, чтобы следующим вопросом рассматривался вопрос избрания председателя рабочей группы, отметил он.

Коммунисты и представители Партии регионов предложили кандидатуру Адама МАРТЫНЮКА. За него проголосовало 14 депутатов – представителей выше названных политических сил. Другая часть («Наша Украина», СПУ, БЮТ – 17 членов группы - УНИАН) не поддержала А.МАРТЫНЮКА, и не предложила свою кандидатуру, отметил спикер.

В.ЛИТВИН рассказал, что были предложения двигаться дальше, в частности, назначить дату сессии, но он напомнил, что положение предусматривает сначала избрание председателя подготовительной группы.

Спикер высказал мнение, что действия «Нашей Украины», СПУ и БЮТ связаны с тем, что нет договоренности о коалиции, или с нежеланием “раскрывать карты” о коалиции. «В основе лежит недосказанность о коалиции, а также нежелание отдавать рычаги влияния той или иной политической силе в процессе подготовки к первой сессии, хотя проблем возникает много», - сказал он.

В.ЛИТВИН рассказал, что уже сегодня «начинают штурмовать гостиницу «Киев», чтобы поселить народных депутатов». При этом, по его словам, иногда требование о поселении раздается от тех, кто в прошлом созыве уже получил квартиру в Киеве или компенсацию за квартиру.

Кроме того, он заметил, что должность председателя подготовительной группы является технической, и этот человек должен координировать деятельность группы.

Как сообщал УНИАН, 4 мая подготовительная депутатская группа Верховной Рады начала заседание, посвященное организации проведения первой сессии ВР 5-го созыва.

В рабочую группу по подготовке первой сессии новоизбранной ВР вошел 31 депутат.