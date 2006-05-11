Кабмин освободил Ивченко от должности председателя НАК «Нафтогаз Украины»

Кабинет Министров освободил Алексея ИВЧЕНКО от должности председателя НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Валентин МОНДРИЕВСКИЙ.

По его словам, это решение принято в связи с поданным А.ИВЧЕНКО заявлением.

Как сообщал УНИАН, А.ИВЧЕНКО избран в Верховную Раду по списку блока «Наша Украина».