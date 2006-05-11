Шахтеры заявляют, что они ”не овцы и не стадо”

Независимый профсоюз горняков Донбасса (НПГД) выражает недоверие руководству высших государственных структур Украины и заявляет о готовности возглавить любую акцию протеста людей труда.

Об этом говорится в "Открытом письме власти", направленном от имени НПГД Президенту Украины Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юрию ЕХАНУРОВУ и министру угольной промышленности Виктору ТОПОЛОВУ. Письмо подписано председателем НПГД Николаем ВОЛЫНКО.

Как сообщили в пресс-службе НПГД, в письме заявляется, что в Украине "идет тотальное уничтожение угольных предприятий".

"В условиях тотального повышения цен на все и вся идет тотальное уничтожение угольных предприятий: мы имеем парадоксальное замораживание закупочных цен на уголь в условиях инфляции и приобретение углей за рубежом. Такую ситуацию можно оценить лишь как планомерно продуманную и развивающуюся по чьему-то сценарию, активно поддерживаемому власть предержащими кругами", - говорится в письме.

НПГД также обвиняет власть в "неповышении заработной платы шахтерам". "Руководителей угольных объединений министерские структуры призывают повышать заработную плату работникам, "используя свои резервы". Но резервов нет, они давно вымыты нестабильностью политики и экономики в Украине", - подчеркивают авторы письма.

НПГД выражает недоверие руководству высших государственных структур Украины со словами "мы не овцы и не стадо, мы – народ Украины, пусть униженный и оскорбленный, но все еще гордый и не сломленный!!!".

В заключение письма НПГД подчеркивает, что у него "нет выбора" и предупреждает руководство страны, что "ответственность перед свои народом, перед потомками несете лишь вы".