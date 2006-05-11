Ивченко ”попросили” из ”Укрнафты”

Председателем Наблюдательного совета «Укрнафты» вместо Алексея ИВЧЕНКО избран Владимир КАРЕТКО.

Как передает кореспондент УНИАН, в частности, решение вывести из состава Наблюдательного совета компании председателя Наблюдательного совета А.ИВЧЕНКО и избрании вместо него В.КАРЕТКО (председатель правления НАК «Надра Украины») приняли сегодня акционеры ОАО «Укрнафта» на общем собрании.

Также акционеры вывели из Наблюдательного совета «Укрнафты» Александра ТРЕТЬЯКОВА и ввели Александра БОЛКИСЕВА (генеральный директор ДП «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины»).

За данное решение проголосовали 90% присутствующих на собрании акционеров и их представителей.

Справка УНИАН. Акционеры ОАО «Укрнафта» избрали А.ИВЧЕНКО председателем Наблюдательного совета компании на собрании 20 декабря 2005 года.