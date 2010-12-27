На новом месте Шустер получит на свое шоу «спонсорские деньги»

Первый Национальный телеканал и «Савик Шустер Студия» подписали соглашения о сотрудничестве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Первого Национального, генеральный директор Национальной телекомпании Украины Егор БЕНКЕНДОРФ заявил, что Первый Национальный не понесет расходов, связанных с производством ток-шоу.

«По достигнутым договоренностям, студия получит спонсорские деньги, а телеканал - качественный продукт. Спонсоры не смогут влиять на редакционную политику», - сообщил Е.БЕНКЕНДОРФ.

Также он выразил надежду, что работа с «Савик Шустер Студия» повысит внимание зрителей к каналу.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявлял, что он обеспокоен стратегией развития Первого Национального канала, который содержится на бюджетные деньги. В этом контексте он отметил, что “новой особенностью этого уже почти «канала общественного вещания», как заявляет о нем власть, станет переход на канал программы «Шустер Live».

«Интересно, за счет каких денег эта программа, которую не смог финансово удержать коммерческий канал «Украина», будет выходить на государственном канале?», - поинтересовался Н.ТОМЕНКО.

Учитывая дискуссию вокруг статуса и места Национальной телекомпании Украины, Н.ТОМЕНКО предложил председателю Комитета по вопросам свободы слова и информации Андрею ШЕВЧЕНКО рассмотреть вопрос о состоянии дел на Первом Национальном и перспективах развития канала на следующий год на заседании профильного комитета.