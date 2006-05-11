В правительстве готовят кресло для Бессмертного?

Под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО проходит заседание Национального совета по вопросам государственного управления и местного самоуправления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, на заседании планируется рассмотреть проект Концепции реформирования государственного управления и местного самоуправления, первоочередные законодательные инициативы Президента Украины в сфере реформирования органов власти, вопросы институционного обеспечения административной реформы Украины, проекты программ развития государственной политики “Реформирование системы органов государственной власти” и “Развитие местного самоуправления” и тому подобное.

Также участники заседания планируют рассмотреть проект Обращения Нацсовета к депутатским фракциям в Верховной Раде V созыва относительно закрепления в Соглашении о правительственной коалиции обязательства безотлагательно начать административную реформу и внедрить в новом Кабинете Министров Украины должность вице-премьер-министра Украины по вопросам административной реформы.

В заседании принимают участие: заведующий отделом Института государства и права им. В.Корецкого НАН Вадим АВЕРЬЯНОВ, председатель совета политической партии НСНУ Роман БЕССМЕРТНЫЙ, директор Института государственного строительства и местного самоуправления Академии правовых наук Юрий БИТЯК, министр Кабинета министров Богдан БУЦА, первый заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК, представитель Президента в Верховной Раде Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, заведующий кафедрой государственно-правовых наук Национального университета “Киево-Могилянская академия” Николай КОЗЮБРА, первый заместитель министра юстиции Петр КРУПКО, советник Президента – руководитель Главной службы политики институционного развития Секретариата Президента Игорь КОЛИУШКО, первый заместитель Министра экономики Анатолий МАКСЮТА, декан юридического факультета Международного Соломонового университета Петр МАРТЫНЕНКО, заместитель главы Секретариата Президента Анатолий МАТВИЕНКО, начальник Главного управления государственной службы Тимофей МОТРЕНКО, директор Международного центра перспективных исследований Вера НАНИВСКАЯ, заведующий кафедрой европейской интеграции Национальной академии государственного управления при Президенте Украины Григорий НЕМИРЯ, доцент Украинского института развития фондового рынка Анна НЕЧАЙ, Советник Президента (вне штата), президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР, вице-президент Ассоциации городов Украины и обществ Мирослав ПИТЦЫК, директор Общественного центра институционного развития Наталия ПРОКОПИЕВИЧ, председатель Фонда содействия местному самоуправлению Николай ПУХТИНСКИЙ, народный депутат Украины Владимир РЫБАК, председатель Ассоциации сельских, поселковых и городских советов Виктор СЛИШ, старший научный сотрудник Львовского национального университета им. Ивана Франко Петр СТЕЦЮК, председатель Центра политико-правовых реформ Виктор ТИМОЩУК, советник Президента – руководитель Главной службы региональной и кадровой политики Секретариата Президента Анатолий ТКАЧУК, представитель Президента в Конституционном Суде Владимир ШАПОВАЛ.

На заседание также приглашены премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ, лидер Социалистической партии Александр МОРОЗ, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.