Азаров признал, что так и не нашел убедительных аргументов для Москвы

На сегодняшний день Россия считает неубедительными аргументы Украины в пользу пересмотра формулы определения цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на пресс-конференции в Киеве.

«Если бы нашли (убедительные аргументы – УНИАН), то цена и формула были бы уже другими. Пока все те аргументы, которые мы находим, с нашей точки зрения, убедительны, а с точки зрения российской стороны – недостаточно», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что Украина продолжит переговоры и поиск убедительных аргументов в пользу пересмотра формулы. «Будем искать, мы же люди настойчивые. Будем искать и найдем. Россия должна осознать, что, несмотря, на то, что ей удалось когда-то в определенных обстоятельствах получить выгодный договор, это вовсе не означает, что можно теперь за него держаться до истечения его срока. Нельзя так вести себя, это не очень правильно с точки зрения наших долгосрочных отношений и нашего стратегического партнерства. Надо думать и о будущем», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля т.г. в Харькове Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.

25 августа с. г. Н.АЗАРОВ заявил, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Россией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. Глава правительства отметил, что, в первую очередь, в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.

В ответ на это глава российского правительства Владимир ПУТИН заявил, что Украина получила достаточную скидку на газ после подписания харьковского соглашения.

В сентябре т.г. заместитель председателя «Газпрома» Валерий ГОЛУБЕВ заявил, что цена на российский газ для Украины в четвертом квартале 2010 года составит 250 долл. за тыс. куб. м и в 2011 году останется в среднем на том же уровне.

28 октября с. г. Н.АЗАРОВ сообщил, что цена на газ, который НАК «Нафтогаз Украины» покупает у ОАО «Газпром», в первом квартале 2011 года составит 230-235 долл. за тыс. куб. м.

24 декабря В.ГОЛУБЕВ сообщил, что ОАО "Газпром" снизил на 15% цену на газ на 2011 год для Эстонии и Латвии, которые взяли на себя обязательства увеличить закупку газа до докризисных объемов.