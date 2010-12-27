Луценко вывели из зала суда в наручниках

Заседание Печерского районного суда Киева, который должен избрать меру пресечения экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО, после перерыва еще не началось.

Как передает корреспондент УНИАН, в 14.00 Ю.ЛУЦЕНКО завели в зал суда, где в то время находилось более 10 народных депутатов и несколько представителей СМИ. В ожидании судьи, журналист Мустафа НАЙЕМ стал задавать Ю.ЛУЦЕНКО вопросы, записывая его ответы на видео. Через несколько минут после этого охрана снова надела на Ю.ЛУЦЕНКО наручники и вывела его из зала суда.