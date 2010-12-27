Суд в Москве огласит приговор по второму делу Ходорковского

Сегодня суд в Москве снова попробует огласить приговор бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и экс-главе МФО "Менатеп" Платону Лебедеву, которые обвиняются в хищении свыше 200 миллионов тонн нефти и отмывании выручки с ее продажи.

Две недели назад суд по неизвестным причинам отложил заседание, теперь адвокаты, журналисты и общественность гадают, успеет ли председатель суда зачитать приговор, написание которого заняло 58 дней, за оставшиеся пять рабочих дней 2010 года.

Впрочем, будет ли приговор обвинительным, станет известно уже в первый день оглашения - из описательно-мотивировочной части - и, соответственно, есть ли у Ходорковского и Лебедева шанс выйти на свободу в следующем году, когда их истечет срок по первому уголовному делу.

Обеспокоенность в связи с уже вторым процессом над опальным российским олигархом выразил посол Германии в России, сообщает Би-би-си.