Поляки встретят Ющенко протестами

В канун визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Варшаву и Павлокому польские националистические организации выразили неудовлетворение запланированной акцией примирения и заявили о готовности прибегнуть к протестам. Напомним, В.ЮЩЕНКО прибудет в Польшу в пятницу для участия в открытии мемориала погибшим в 1945 году от рук поляков украинцам в поселке Павлокома.

Как сообщает “Немецкая волна”, члены Федерации кресовых организации и краковской Всепольской молодежи, направили руководителям государства письма с протестами по делу Павлокомы. По их мнению, польский президент не должен извиняться за совершенное поляками во время войны, поскольку украинцы никогда не извинились за волынскую трагедию. Директор международных программ Фонда имени Стефана Батория Якуб БОРАТЫНСКИЙ считает, что новый польский президент в части польско-украинских отношений будет продолжать линию соседского примирения своего предшественника. В то же время Я.БОРАТЫНСКИЙ не исключил и сохранения разногласий во взглядах на некоторые аспекты истории – в частности, в вопросе реабилитации УПА: „С точки зрения украинской истории любая форма реабилитации УПА – это дело понятное, хотя она и будет вызывать недовольство в Польше. Было бы плохо, если бы такая реабилитация была абсолютно однозначной. Нужно показать и хорошее и плохое”. В то же время главный редактор еженедельника “The Warsaw Voice” Анджей ЙОНАС в интервью „Немецкой волне” выразил предостережения перед опасностью инструментализации драматического прошлого в политике и во взаимоотношениях между государствами.