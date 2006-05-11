Депутаты плюют на правила

Депутаты Верховной Рады пятого созыва будут обеспечены персональными компьютерами и ноутбуками, телевизором и кабельным телевидением, а также сейфами для хранения оружия.

Как пишет "Дело", все депутаты бесплатно получат стационарный ПК и личный ноутбук, а каждый третий из них будет обеспечен бесплатным телевизором и кабельным телевидением в кабинете.

В парламентских коридорах ковровые дорожки заменят на новое ковровое покрытие.

"Депутаты сильно стаптывают коврики", — отметила заведующая хозяйственной частью Верховной Рады Лидия Красуля.

В то же время она сообщила, что мебель в депутатских кабинетах менять не будут: в прошлом году завезли новую — "Эрон" и "Корпус-В".

Как рассказали "Делу" в мебельных салонах, эти компании являются одними из самых дорогих — стоимость их продукции на 50% выше по сравнению с мебелью среднего класса.

Кроме того, в здании парламента вновь меняют всю компьютерную проводку. "В который раз заказывают услуги сторонней фирме, вместо того, чтобы дать поручение выполнить это своим сотрудникам отдела связи. Вероятно — откаты", — предположил один из служащих Верховной Рады.

Для депутатов установлены специальные сейфы для хранения оружия. Согласно правилам, депутаты не имеют права входить в здание Верховной Рады с огнестрельным оружием.

"Но за все годы ни один депутат не воспользовался сейфом — все проходят с пистолетами", — сказал источник в Верховной Раде.

Газета также пишет, что по состоянию на 9 мая 2006 года на внутреннем сервере Верховной Рады доступны почти 200 тыс. документов, тогда как в открытом доступе на внешнем сервере — лишь 90 тыс.

В то же время из 2 тыс. ежегодно издаваемых распоряжений главы Верховной Рады для всеобщего ознакомления доступен лишь 41 документ.

Украинская правда