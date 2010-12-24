Яценюк требует от Януковича разобраться с избиением оппозиции

Народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» (относительно обеспечения и защиты демократических принципов деятельности парламентского меньшинства), которым закрепляются права и гарантии деятельности оппозиции в парламенте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змін», А.ЯЦЕНЮК уже вносил аналогичный законопроект в парламент, однако провластное большинство даже не включило его в повестку дня. Поэтому он подал в парламент депутатский запрос к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ. А.ЯЦЕНЮК требует от главы государства признать безотлагательным внесенный им проект закона.

«Сегодня законодательно не определены принципы и гарантии осуществления оппозиционной деятельности как одной из основ демократии», - отметил он.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, “блокирование парламента или любые другие действия, которые мешали бы провластному большинству принимать решения без учета позиций меньшинства, является теперь единственным средством деятельности оппозиции. Следовательно, очень необходимым является принятие закона об оппозиции, который бы устанавливал права и обязанности парламентского меньшинства”.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК требует, чтобы Президент Украины срочного вмешался в ситуацию с избиением народных депутатов от оппозиции в Верховной Раде депутатами провластного большинства 16 декабря, в результате чего оппозиционеры были госпитализированы.

Как отмечается в запросе, согласно со статьей 112 Уголовного кодекса Украины, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, в частности народного депутата, совершенное в связи с их государственной или общественной деятельностью, карается лишением свободы от 10 до 15 лет или пожизненным заключением. «К сожалению, до сих пор не возбуждено ни одно уголовное дело по факту нанесения ущерба здоровью указанных народных депутатов. Вместо этого, прокуратура Киева по материалам доследственной проверки, проведенной органами внутренних дел, возбудила уголовное дело против пострадавших народных депутатов от оппозиции по статье 344 Уголовного кодекса Украины за вмешательство в деятельность государственного деятеля», - подчеркивается в документе.

А.ЯЦЕНЮК “требует от Президента как гаранта Конституции поручить генеральному прокурору Украины безотлагательно провести проверку по фактам избиения оппозиционных депутатов в Раде. В случае их подтверждения, возбудить в установленном законом порядке соответствующие уголовные дела”.

В законопроекте, который внес А.ЯЦЕНЮК на рассмотрение ВР, определяются правовые гарантии деятельности парламентского меньшинства; порядок его образования; условия изменения состава и прекращения деятельности; финансовое, информационное и техническое обеспечение; права и обязанности оппозиции в Верховной Раде Украины. Согласно законопроекту, за парламентской оппозицией закрепляются должности первого заместителя председателя Верховной Рады, председателя и членов Счетной палаты, уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Оппозиции предоставляется право формирования оппозиционного правительства и создания временных следственных комиссий Верховной Рады и паритетного с парламентским большинством представительства в них. Законопроектом регулируется доступ парламентской оппозиции к средствам массовой информации.