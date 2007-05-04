Яценюк гарантирует: украинские дети под консульствами больше петь не будут

МИД Украины намерено провести двусторонние переговоры со странами, в посольствах которых у украинских граждан возникают проблемы при получении виз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Арсений АРСЕНЮК, подводя итоги мониторинга, проведенного 10-17 апреля этого года слушателями Дипломатической академии Украины при МИД. Они опрашивали украинских граждан, которые обращались в посольства государств-членов Евросоюза в Киеве с ходатайствами об оформлении виз.

«Мы систематизировали ряд проблем, которые хотим поднять перед соответствующими консульствами», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что эти проблемы заключаются, в частности, в целесообразности расширения консульского представительства Европейского Союза на территории Украины и необходимости внедрения унифицированных, стандартизированных подходов со всеми странами Шенгенской зоны относительно подходов к подаче документов для получения виз.

А.ЯЦЕНЮК отказался назвать консульства стран, с которыми у украинских граждан возникает больше всего проблем. «Мы должны поделиться информацией с консульскими учреждениями, наладить контакт, урегулировать все проблемные вопросы, а вот если они не будут регулироваться, тогда мы раскроем всю информацию», - сказал он.

При этом министр привел вопиющий, по его словам, случай, когда группу украинских детей из Харькова, которые поют в хоре, для получения виз привезли под консульство и заставили спеть. «Я вам могу гарантировать, что это последнее пение украинских детей под консульством», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом министр также обратился к украинским гражданам с просьбой при подаче документов на получение виз предоставлять правдивую информацию о себе, а также не пользоваться сомнительными посредниками, поскольку это осложняет работу дипломатов.

Он также привел данные мониторинга, которые показывают, что 57% опрошенных считают самыми существенными проблемами, возникающими у граждан Украины при оформлении виз, очереди. 30% назвали необоснованно большое количество документов, которое требуется для оформления виз. 18% указали на некорректность персонала. При этом стоимость услуг в целом не считается гражданами Украины высокой (14%). Что касается уровня обслуживания в посольствах, то средний показатель в разделе «Учтивость и внимательность сотрудников» составляет 16%, в разделе «Оперативность обслуживания» - 24%. Готовность воспользоваться услугами посредников за дополнительную плату высказали 46% граждан.

Как отметил А.ЯЦЕНЮК, проведенный анализ засвидетельствовал, что, по сравнению с результатами аналогичных опросов, которые проводились украинскими неправительственными организациями в 2005-2006 годах, ситуация с визовым обслуживанием граждан Украины посольствами государств-членов ЕС не улучшилась.